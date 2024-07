Krajská zdravotní otevřela nové fyzioterapeutické hřiště na Zahražanech

Oddělení následné péče a Oddělení lůžkové rehabilitace mostecké nemocnice Krajské zdravotní v areálu na Zahražanech pořídilo pro své klienty díky daru od společnosti Vršanská uhelná moderní fyzioterapeutické hřiště. Stane se atraktivní součástí jak pohybové, tak kognitivní terapie pacientů všech věkových kategorií. Pomůže v rekonvalescenci i léčbě pacientům po mrtvici, s roztroušenou sklerózou nebo s mentálním postižením či s neurologickými onemocněními.

Takovýchto hřišť je v republice pouze několik. V rámci Krajské zdravotní se jedná o první vlaštovku a to právě v mostecké Léčebně následné péče na Zahražanech.

„Nové hřiště v Zahražanech vzniklo díky daru ve výši 300 tisíc korun od společnosti Vršanská uhelná. Za dar skupině Sev.en Česká energie, pod kterou Vršanská uhelná spadá, děkujeme a jsme rádi, že budeme moci nabídnout našim pacientům další možnosti k rehabilitaci,“ poděkoval ředitel Nemocnice Most Pavel Markalous. „ Dlouholetá podpora skupiny Sev.en má pro naši společnost a její nemocnice opravdu velký význam,“ dodal Ondřej Štěrba člen představenstva Krajské zdravotní.

„Krajskou zdravotní podporujeme dlouhodobě. V uplynulých letech jsme společně realizovali několik projektů, které měly za cíl zlepšit zdravotnickou péči v regionech, kde podnikáme. Mimo jiné jsme například podpořili modernizaci porodnice a neonatologického oddělení. Úroveň zdravotnictví a péče o pacienty, ale také dobré podmínky pro práci lékařů, jsou pro nás velmi důležité,“ uvedl generální ředitel Vršanské uhelné Petr Lenc.

Hřiště je koncipováno tak, aby sloužilo pacientům všech věkových kategorií. Pomůže klientům, kteří se pohybují na invalidním vozíku, o berlích nebo s chodítkem. Je vhodné pro osoby s mentálním postižením či s neurologickými onemocněními. Ideální je například pro rehabilitace po cévní mozkové příhodě, pro pacienty s roztroušenou sklerózou a podobně. „Vzhledem k charakteru oddělení bude důležitou součástí k podpoře aktivity seniorů, podpoří jejich rehabilitaci a umožní udržet či dokonce zlepšit kondici jak po stránce pohybové, tak kognitivní, a přispět tak k prevenci vzniku demence a vzniku Alzheimerovy choroby. Areál spojený s hřištěm je především doplnění, které zatraktivňuje terapii probíhající za jiných podmínek než v terapeutických místnostech nebo běžných cvičebních místnostech,“ vysvětlil primář oddělení následné péče mostecké nemocnice Tomáš Zelenka.

Na venkovních strojích bude možné provádět jak pohybovou, tak neurologickou terapii. Cvičení má pozitivní vliv na zlepšení kognitivních procesů a také procvičuje koordinaci ruka-oko. Tento typ koordinace je zodpovědný za správný odhad vzdáleností a umožňuje přesně a cíleně plánovat a provádět pohyby.



Výstavba hřiště začala vloni v říjnu. Venkovní stroje jsou odolné vůči povětrnostním vlivům, snadno ovladatelné a bezpečné. Jedinečným způsobem umožňují klientům cvičení na čerstvém vzduchu. Celková cena fyzioterapeutického hřiště je 349 tis. Kč bez DPH.