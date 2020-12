Krajská zdravotní umožňuje testování pedagogů zdarma

Krajská zdravotní na základě nařízení Ministerstva zdravotnictví České republiky začíná ode dneška, tedy 4. prosince 2020, ve svých odběrových centrech v Děčíně, Ústí nad Labem, Teplicích, Mostě a Chomutově provádět vyšetření na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS CoV-2 prostřednictvím POC antigenních testů. Toto vyšetření bude personál provádět pouze pedagogickým pracovníkům škol a školských zařízení.

„Všichni zaměstnavatelé, kteří zaměstnávají pedagogické pracovníky, musí vydat na žádost zaměstnance potvrzení o jeho zaměstnání jako pedagogického pracovníka a umožnit mu absolvovat vyšetření, pokud to provozní podmínky školy či školského zařízení dovolují. Potvrzení je předpokladem pro absolvování antigenního testu v některém z odběrových center společnosti Krajská zdravotní,“ upozorňuje Tomáš Hrubý, náměstek pro řízení zdravotní péče Krajské zdravotní.

„Zájemce odeslaný k odběru na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS CoV-2 prostřednictvím POC antigenních testů se musí, stejně jako žadatelé o PCR test a test na protilátky z kapilární krve, objednat předem přes elektronický objednávkový systém na adrese www.kzcr.eu/testcovid

Po rozkliknutí se uživateli internetu zobrazí odkaz na požadované odběrové centrum, kde si zájemce zvolí nejbližší možný termín,“ dodává Tomáš Hrubý.

Místa odběru vzorků k testování na covid-19 v KZ jsou zapojena do státem a zdravotními pojišťovnami garantované páteřní sítě odběrových center a odběrových center v regionální síti a splňují požadavky Ministerstva zdravotnictví ČR na odběrová pracoviště v obou uvedených sítích.

Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem je zařazena do celorepublikové sítě center, Nemocnice Děčín, Nemocnice Teplice, Nemocnice Most a Nemocnice Chomutov do regionální sítě.

Nadále odběrová centra KZ v Děčíně, Ústí nad Labem, Teplicích, Mostě a Chomutově provádí stěr z nosohltanu na PCR zájemcům odeslaným krajskou hygienickou stanicí, praktickým lékařem a samoplátcům. Zpracování vzorku přijde samoplátce na 1 756 Kč.

Test na protilátky, který prováděn z kapilární krve a je plně hrazený žadatelem, stojí 490 Kč. POC antigenní test pro pedagogy je hrazen ze zdravotního pojištění.

Provoz odběrových center – testování na covid-19:

– Nemocnice Most, J. E. Purkyně 270, 434 64 Most, budova „F“, (pondělí až neděle 7 – 15 hodin)

– Nemocnice Děčín, U Nemocnice 1, 405 99 Děčín, budova „H“, (pondělí až neděle 8 – 16 hodin)

– Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, Sociální péče 3316/12A, 400 11 Ústí nad Labem, budova „T“, (pondělí až neděle 7 – 19 hodin)

– Nemocnice Teplice, Duchcovská 53, 415 29 Teplice, budova „J“, (pondělí až neděle 8 – 16 hodin)

– Nemocnice Chomutov, o. z., Kochova 1185, 430 12 Chomutov, budova „A“, (pondělí až neděle 8 – 16 hodin)