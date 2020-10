Krajská zdravotní upozorňuje na elektronický objednávkový systém pro testy na koronavirus

Krajská zdravotní, a. s., upozorňuje pacienty a samoplátce žádající o test na koronavirus na elektronický objednávkový systém na adrese www.kzcr.eu/testcovid. Technologie slouží k objednávání do odběrových center COVID-19 všech pěti nemocnic. Krajská zdravotní, a. s., spustila elektronický objednávkový systém od 1. října.

Elektronický systém se týká i pacientů s elektronickou žádankou od praktického lékaře či krajské hygienické stanice. „Zájemce o odběr si tak může po rozkliknutí zvolit nejbližší volný termín. Pokud pacienta na test na SARS-CoV-2 odeslala Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje nebo praktický lékař, na vystavení elektronické žádanky navazuje další nezbytný krok – tím je zadání online objednávky samotným žadatelem o test, a to na uvedeném odkaze v elektronickém objednávkovém systému Krajské zdravotní, a. s. Za žadatele, který nedisponuje přístupem k internetovému připojení, může objednávku online provést praktický lékař,“ upozorňuje náměstek pro řízení zdravotní péče Krajské zdravotní, a. s., MUDr. Tomáš Hrubý s tím, že odběrová centra v nemocnicích v Děčíně, Ústí nad Labem, Teplicích, Mostě a Chomutově vezmou vzorky k testování v souhrnu denně v průměru od 500 pacientů.

„Elektronický objednávkový systém platí i pro samoplátce testu na SARS-CoV-2 a zájemce o odběr na protilátky. Na adrese www.kzcr.eu/testcovid jsou rovněž zveřejněny potřebné informace, tedy kdy přijít, jak dlouho bude odběr trvat, jak za něj zaplatit, kdy dostanu výsledky a další,“ doplnil MUDr. Tomáš Hrubý.

Místa odběru vzorků k testování na COVID-19 Krajské zdravotní, a. s., jsou zapojena do státem a zdravotními pojišťovnami garantované páteřní sítě odběrových center a odběrových center v regionální síti a splňuje požadavky Ministerstva zdravotnictví ČR na odběrová místa v obou uvedených sítích. Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., je zařazena do celorepublikové sítě center, Nemocnice Děčín, o. z., Nemocnice Teplice, o. z., Nemocnice Most, o. z., a Nemocnice Chomutov, o. z., do regionální sítě.

Jedno vyšetření zahrnující odběr a zpracování vzorku přijde samoplátce na 1 756 Kč. Test na protilátky, který je plně hrazený žadatelem, stojí 500 Kč.

Provoz odběrových center pro testování na přítomnost nákazy způsobující onemocnění COVID-19:

Ø Nemocnice Děčín, o. z., U Nemocnice 1, 405 99 Děčín, budova „H“, telefon: 603 392 217

(pondělí až pátek od 8:00 do 16:00 hodin)

Ø Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., Sociální péče 3316/12A, 400 11 Ústí nad Labem, budova „T“, telefon: 704 969 854 (pondělí až neděle od 8:00 do 16:00 hodin)

Ø Nemocnice Teplice, o. z., Duchcovská 53, 415 29 Teplice, budova „J“, telefon: 704 969 855 (pondělí až pátek od 7:30 do 16:00 hodin)

Ø Nemocnice Most, o. z., J. E. Purkyně 270, 434 64 Most, budova „F“, telefon: 704 969 856

(pondělí až pátek od 7:00 do 15:00 hodin)

Ø Nemocnice Chomutov, o. z., Kochova 1185, 430 12 Chomutov, budova „A“, telefon: 477 755 361 (pondělí až pátek od 8:00 do 16:00 hodin, v sobotu a v neděli od 8:00 do 12:00 hodin)