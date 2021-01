Krajská zdravotní zahájila očkování proti COVID-19 v domovech seniorů

Očkovací tým ústecké Masarykovy nemocnice ve složení lékař, čtyři zdravotní sestry a dvě administrativní pracovnice první den naočkoval 79 klientů a 47 zaměstnanců ústeckého Domova pro seniory Severní Terasa v ulici V Klidu. „Každých pět dní jsme museli jako zaměstnanci podstupovat antigenní testy. Bylo to náročné a zatěžující. Očkování proti nemoci COVID-19 je v současné době jedinou možností jak se vyhnout jejímu propuknutí po nákaze virem. Proto jsem neváhala a přijala možnost se nechat očkovat,“ řekla zdravotní sestra Domova Kristýna Lukášková.

Očkování si pochvaloval čtyřiasedmdesátiletý klient domova Vladimír Dlouhý. „Když za mnou přišli, jestli se nechám očkovat proti covidu, okamžitě jsem souhlasil. S blízkými si pouze telefonuji. Rád bych se s nimi viděl i osobně a nemusel se obávat, že se nakazím. Bylo to, jako když vám píchnou jakoukoliv jinou injekci,“ uvedl senior.

Nejstarším očkovaným v Domově pro seniory Severní Terasa byla osmadevadesátiletá klientka. „Během zhruba půlhodiny po vakcinaci, která se uvádí jako doba pro možnou reakci na očkovací látku, pohybliví klienti zůstali hromadně ve společných prostorách pod dozorem personálu, za ležícími seniory docházely více ošetřovatelky a sledovaly jejich zdravotní stav. Naše lůžka jsou rovněž vybavena komunikačním systémem sestra – klient, takže si každý senior v případě akutních potíží přivolá pomoc,“ dodal Petr Boťanský, ředitel Domova pro seniory Severní Terasa.

„V následujících dnech náš očkovací tým podle harmonogramu vyjede očkovat klienty i do dalších ústeckých domovů pro seniory,“ doplnila Markéta Svobodová, hlavní sestra ústecké Masarykovy nemocnice.

KZ začala s vakcinací proti onemocnění COVID-19 na konci loňského roku, a to ihned po obdržení první dodávky vakcíny od společnosti Pfizer/BioNTech, konkrétně 30. prosince 2020. Prvními očkovanými byli zdravotníci v první linii z ústecké Masarykovy nemocnice, konkrétně z infekčního oddělení, Emergency, Kliniky anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny a plicního oddělení. V očkování KZ pokračuje samozřejmě i nadále, a to podle toho, jak přichází další dávky očkovacího séra. Jsou připraveny seznamy zaměstnanců, do kterých jsou zahrnuté také ostatní nemocnice, které pod KZ spadají. KZ využívá maximální obsah jednoho daného balení, tj. že z jedné lahvičky využije celkem šest dávek vakcíny.