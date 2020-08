Krajská zdravotní získala pro zdravotníky šeky od SLEVOMATu

Krajská zdravotní získala šeky na tříchodové menu v ústecké restauraci Pepe Lopez pro zdravotníky pečující o pacienty v době světové pandemie viru způsobující onemocnění covid – 19. Zástupci Nadačního fondu SLEVOMAT je předali zástupcům Masarykovy nemocnice.

„Opatření přijatá v souvislosti se zamezením šíření nového typu koronaviru nemají historicky ve zdravotnictví obdoby. Je to čas nesmírně tvrdé práce. Nemocnicím chybí zdravotníci a je nutné obsadit i zdravotnická pracoviště související s onemocněním covid–19. Do pomoci byli zapojeni všichni, i nezdravotníci. Přímo v nemocnicích se ze zdravotníků do současné doby nenakazil nikdo, což dokazuje, že přijatá opatření jsou velmi dobrá,“ uvedl Tomáš Hrubý, náměstek pro řízení zdravotní péče Krajské zdravotní.

„Výrazně nám v začátcích pomohli hasiči, kteří zapůjčili a postavili stany a nainstalovali stavební buňky, ve kterých jsme prováděli odběry. Poděkovat musím policii za zajištění bezpečnostního servisu a dalších nezbytných věcí. Zmínit musím také vojáky, kteří nás následně vystřídali a objížděli sociální zařízení a jejich klientům prováděli výtěry z nosohltanu přímo na místě. Velké poděkování si zaslouží nemocniční dobrovolníci i ti z Českého červeného kříže, studenti zdravotnických škol a lékařských fakult, zejména medici, kteří byli úžasní. Jsem přesvědčena, že celou situaci od začátku zvládáme dobře,“ uvedla hlavní sestra Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem Markéta Svobodová, která za šeky pro zdravotníky poděkovala.

„Čas tvrdé práce je to i pro všechny nemocniční lékárny a farmaceuty. Jak události posledních dní ukazují celosvětová pandemie související s onemocněním covid – 19 stále není u konce. Moc si vážíme podpory od Nadačního fondu SLEVOMAT,“ dodala Olga Mučicová, hlavní farmaceutka Krajské zdravotní.