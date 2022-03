Krajské asistenční centrum jede naplno

Krajského asistenčního centra pomoci Ukrajině (KACPU) navštívilo od čtvrtka 3. března přes 1 200 občanů Ukrajiny, kteří prchají před válkou.

Krajské asistenční centrum pomoci Ukrajině začalo v Ústeckém kraji fungovat v budově bývalého rektorátu ústecké Univerzity Jana Evangelisty Purkyně ve čtvrtek 3. března 2022. Aby byl servis poskytovaný uprchlíkům z Ukrajiny co nejefektivnější, došlo v sobotu 5. března k přesunutí stěžejních aktivit asistenčního centra z prostor malé tělocvičny do místnosti bývalé jídelny. Prostory tělocvičen slouží nyní jako zázemí a zároveň prostor pro humanitární pomoc. Rychlou reorganizaci KACPU ocenili všichni členové krizového štábu.

Centrum navštívilo během prvních dní přes 1 200 lidí prchajících z Ukrajiny. Všechny složky, které zde poskytují své služby, fungují bezproblémově. Potíže může do budoucna působit nedostatek tlumočníků do ukrajinštiny, kteří jsou nejpotřebnější u administrace. KŠÚK by proto velmi uvítal pomoc s překládáním. Všichni, kteří chtějí lidem z Ukrajiny pomoci s orientaci v prostředí a tlumočením, se mohou hlásit nae-mailu nno@ulk.izscr.cz