Krajské zdravotní nabízí pomoc stovky dobrovolníků

Vedení společnosti Krajská zdravotní, a. s., děkuje všem, kteří nabídli personální výpomoc pro nemocnice v Děčíně, Ústí nad Labem, Teplicích, Mostě a Chomutově. Do čtvrtka 5. listopadu na výzvu zareagovalo více než 1300 lidí.

„Všichni zaměstnanci naší společnosti dělají maximum pro zajištění nepřetržitého poskytování zdravotní péče a zajištění činností související s mimořádnou situací při výskytu onemocnění COVID-19 způsobené koronavirem SARS-CoV-2. Zdravotnictví v České republice ale trpí nedostatkem personálu dlouhodobě, proto jsme velmi vděční všem, kteří se v době současné pandemie rozhodli pomoci, vážíme si toho,“ uvedl Jiří Novák, předseda představenstva Krajské zdravotní, a. s..

Krajská zdravotní, a. s., se na veřejnost s prosbou o pomoc obrátila ve středu 14. října. „Potřebovali bychom zaměstnat několik desítek lidí. Nejvíce potřebujeme zdravotníky. Ti, kteří nastoupí na hlavní pracovní poměr, na částečný pracovní úvazek či na dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti dostanou řádně zaplaceno. Dobrovolníci, kteří nastoupí v rámci dobrovolnického programu, budou působit v rámci pravidel tohoto programu,“ doplnil Petr Fiala, generální ředitel společnosti.

Se zdravotnickým vzděláním se v rámci výzvy dosud přihlásilo do pěti našich nemocnic v Děčíně, Ústí nad Labem, Teplicích, Mostě a Chomutově 314 zájemců. V nezdravotnických profesích nabídlo pomoc 1018 zájemců.

„Výzva směřuje především ke kvalifikovanému zdravotnickému personálu, který nyní pracuje mimo zdravotnictví. Dále k bývalým kolegům, kteří odešli mimo naši společnost, případně do důchodu. Zástupce nezdravotnických profesí rádi začleníme do našich obslužných provozů, ať jsou to stravovací provozy, prádelna, úklid, údržba a podobně. Uchazeče, kteří na výzvu zareagovali, postupně kontaktujeme a domlouváme se s nimi na konkrétních možnostech spolupráce,“ dodala Vlasta Kašparová, náměstkyně pro řízení lidských zdrojů Krajské zdravotní, a. s.