Krizová linka pro seniory pouze v pracovních dnech

Město Most mění provoz krizové linky pro seniory. Zrušen je provoz v sobotu. Požadavky budou na lince přijímány v pracovních dnech pondělí až pátek v době od 8 do 11 hodin na telefonních číslech 476 448 436 nebo 735 701 485. Tato telefonní čísla slouží k zajištění základních životních potřeb seniorů (nákup nezbytných potravin a léků). Cena hovoru je platná dle tarifu operátora. Na krizovou linku se mohou obracet nejen senioři, ale i široká veřejnost, která může na lince upozornit na seniory ve svém okolí, kteří by mohli potřebovat pomoc.