Krizový štáb Ústeckého kraje projednal klíčové body k očkování v regionu

Hejtman Ústeckého kraje Jan Schiller po jednání krizového štábu uvedl: „V posledním týdnu se intenzivně věnujeme přípravám na plošné očkování obyvatel regionu. V plánu máme zřídit čtyři velkokapacitní očkovací centra v Ústí nad Labem, Litoměřicích, Mostě a Varnsdorfu, nebo Rumburku. Vznikl vakcinační tým, se kterým v příštím týdnu osobně navštívím všechna vytipovaná místa. Kraj od pondělí 25. ledna rovněž zřídí bezplatnou infolinku pro seniory, která jim bude přímo pomáhat s registrací na očkování. Pro toto call centrum jsme našli prostory na krajském úřadě.“

Informace o provozu nově zřízené bezplatné infolinky budou k dispozici na webu kraje a na sociální síti Facebook. Vydána bude rovněž tisková zpráva k zahájení jejího provozu.

„Velkým problémem, který však nemůžeme přímo ovlivnit, je krácení dodávek vakcíny ze strany dodavatele Pfizer/BioNTech. Měli jsme přislíbeno sedm plat vakcíny pro tento týden, po krácení dorazila pouze tři plata do Krajské zdravotní, a. s., a jedno plato do Zdravotního ústavu se sídlem v Ústí nad Labem. Apeloval jsem osobně na pana premiéra, že není možné, aby okres Kladno dostal dvě plata a celý Ústecký kraj pouze tři a kousek. Dokud se zásobování vakcínou nezlepší, není možné očkovat ve větší míře veřejnost. Očkovací centra jsou však připravena a personálně zajištěna,“ doplnil informace hejtman Schiller.

Situace ohledně hospitalizace pacientů na intenzivních lůžcích v nemocnicích je zvládnutelná, i když kapacity volných lůžek se blíží horním limitům. Objevil se nový fenomén, kdy v celé republice je hospitalizován větší počet mladších pacientů se závažným průběhem onemocnění. Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem začíná s očkováním druhých dávek vakcíny pro zdravotnický personál. Mobilní vakcinační tým je nasazen v Domově pro seniory v Chlumci, plán dalších výjezdů je omezený nedostatkem dodávek vakcíny.

V Ústeckém kraji nadále vypomáhají vojáci, jejich nasazení bylo prodlouženo do konce měsíce. V regionu nyní působí 72 nasazených vojáků. V celé republice to je pak celkem 730 vojáků. Celkem 22 škol se nachází v karanténě, zejména se to týká mateřských škol.

Krajská zdravotní, a. s. měla v plánu vytvořit nový mobilní očkovací tým, který by vyjížděl za imobilními seniory. Bohužel musí být tento záměr odložen, protože vakcína se po otevření a naředění k očkování nemůže dále transportovat, byla by znehodnocena. Čeká se na vakcínu, která nebude tak náchylná na transport a manipulaci.

Příští jednání Krizového štábu Ústeckého kraje se uskuteční ve středu 27. ledna 2021.