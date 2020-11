Krizový štáb Ústeckého kraje zasedal dnes naposledy pod vedením hejtmana Oldřicha Bubeníčka

Ve středu 11. listopadu v dopoledních hodinách opětovně zasedal Krizový štáb Ústeckého kraje, který v týdenních intervalech řeší zásadní otázky týkající se pandemie koronaviru na území regionu, naposledy pod vedením hejtmana Oldřicha Bubeníčka. Dnešního zasedání se zúčastnil na základě pozvání od hejtmana již potřetí poslanec a člen Zastupitelstva Ústeckého kraje Jan Schiller.

Hejtman informoval členy krizového štábu o proběhlém telefonickém rozhovoru s ministrem zdravotnictví Janem Blatným, který reagoval na podnět Ústeckého kraje ohledně případného umísťování pacientů do nemocnic ve Svobodném státu Sasko. Dle vyjádření pana ministra by toto řešení bylo diplomaticky i logisticky složité a nabídl Ústeckému kraji možnost umísťování pacientů v rámci kapacit pražských nemocnic. Krajský koordinátor intenzivní péče Josef škola dodal, že aktuálně je kapacita v rámci regionu dostatečná.

Nově je zřízena funkce krajského koordinátora zdravotní péče za účelem zajištění součinnosti poskytovatelů akutní lůžkové péče s poskytovateli následné a náhradní lůžkové péče na území Ústeckého kraje s krajským koordinátorem intenzivní péče a národním dispečinkem lůžkové péče. Tento postup odpovídá metodickému řízení z centrální úrovně a tuto funkci bude zastávat vedoucí odboru zdravotnictví Krajského úřadu Ústeckého kraje Petr Severa, který je rovněž členem Bezpečnostní rady Ústeckého kraje a Krizového štábu Ústeckého kraje.

Opětovně bylo poukázáno na problém ohledně využívání služeb Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje (ZZS ÚK) od klientů, kteří bez výrazných covidových příznaků volají sanitní vozy k převozu na odběrová místa bez akutní potřeby. Krizový štáb Ústeckého kraje stále apeluje na obyvatele kraje, aby služby ZZS ÚK využívali pouze v případě akutní potřeby.

Do nemocnic v Ústeckém kraji bude z centrální úrovně rozděleno celkem 50 příslušníků Armády České republiky s certifikací Combat Life Saver – pomocný pracovník ve zdravotnictví, který asistuje při pomocné a obslužné činnosti nutné k poskytování ošetřovatelské péče, preventivní, diagnostické, léčebné, léčebně rehabilitační péče a paliativní péče. Náklady na jejich ubytování a stravu (s výjimkou stravy v době výkonu na pracovišti) zajistí Ústecký kraj z finančních prostředků z Fondu pro mimořádné události.

Distribuce antigenních testů pro plošné testování u poskytovatelů sociální péče by měla proběhnout do konce tohoto týdne. Nezajišťuje ji Ústecký kraj, ale zdravotní pojišťovny prostřednictvím soukromého dopravce. Všechny respirátory (307 tisíc kusů) typu FFP2 již Ústecký kraj poskytovatelům vydal. Ústecký kraj omezil provoz veřejné autobusové dopravy od pondělí 9. listopadu na prázdninový jízdní řád. Omezil tak školní spoje. Dopravci mají nainstalováno již 78 % bezdotykových dávkovačů dezinfekce na ruce v dopravních prostředcích. Na území Ústeckého kraje je uzavřeno přibližně 11 % mateřských škol a kapacity speciálně vyhrazených školských zařízeních jsou obsazeny z 20 – 25 %. Nově do nich mohou umísťovat rozhodnutím hejtmana své děti i zaměstnanci úřadů obecních samospráv. Ústecký kraj tak vyslyšel požadavek ze strany obcí s rozšířenou působností. Ústecký kraj otestoval realizaci tiskových brífinků v on-line formě a je připravený ji v budoucnu začít využívat.

Příští jednání krajského krizového štábu se uskuteční v pravidelném termínu za týden ve středu 18. listopadu 2020.