Krušnohorská magistrála letos dosáhne plného pokrytí nabíjecími stanicemi pro elektrokola

Projekt Sev.en Energy for Bikers za pouhý rok pozvedl kulturu cestování na elektrokolech ve vybraných regionech Česka. Energetická skupina Sev.en Energy vybudovala pět desítek nabíjecích stanic v Ústeckém a Pardubickém kraji. Během aktuální cyklistické sezony plánuje dokončení sítě podél tzv. Krušnohorské magistrály a další expanzi do Karlovarského a Plzeňského kraje. Do konce roku by tam měly být uvedeny do provozu desítky dalších stanic. Souběžně investor modernizuje systém a zvyšuje kapacitu stávajících stanic.

„Každý teď mluví o transformaci uhelného regionu, ale málokdo říká, co konkrétně se stane a kde. Moc mě těší, že v tomto kontextu za nás mluví činy. Díky projektu Sev.en Energy for Bikers se může Ústecký kraj jako jediný v zemi pochlubit kvalitní sítí nabíjecích stanic pro elektrokola s jedinečným pokrytím,“ řekla mluvčí Sev.en Energy Gabriela Sáričková Benešová.

Novou infrastrukturu oceňují e-bikeři především kvůli stoprocentní konektivitě a snadné obsluze. Naprostá většina uživatelů může nabít své elektrokolo „v terénu“ a bez nutnosti převážet v batohu propojovací kabely či těžkou ruční nabíječku. Díky aktuálně probíhající modernizaci se v Česku rodí jedna z nejlépe vybavených sítí v Evropě. Nabíjení elektrokol v síti Sev.en Energy for Bikers je zcela zdarma.

„Zatímco na začátku projektu jsme osazovali nabíjecí stanice pro současné nabíjení čtyř elektrokol, současné stanice mají celkem šest pozic a k tomu navíc dvě klasické zásuvky pro nabíjení malého procenta baterií s nekompatibilními konektory. Postupně vyměňujeme stanice v celé síti, takže najedou budou moci nabíjet i páry s elektrokoly vybavenými bateriemi standardu Bosch nebo Shimano Steps. Jsem nadšený z toho, jak se v tomto případě potkává vizionářský marketing s užitečností pro velkou skupinu lidí – vždyť elektrokolo už v Česku vlastní přes 280 000 jezdců. Budovaná infrastruktura splňuje velmi náročné požadavky na dostupnost, na jakou jsou zvyklí e-bikeři v Rakousku či Švýcarsku,“ říká Jakub Ditrich, odborný garant projektu ze společnosti ekolo.cz.

Síť nabíjecích stanic Sev.en Energy for Bikers však lze vzhledem ke covidové situaci vnímat i jako nové lákadlo pro turisty, které může v těžké době pomoci provozovatelům restaurací, hotelů, penzionů a informačních center. Právě na těchto místech totiž nabíjecí stanice vyrůstají.

„Zatímco loňskou sezonu jsme napůl odpískali, ta letošní už se prostě povést musí. Nabíjecí stanice pro elektrokola jsou zejména pro horské destinace nedocenitelnou výbavou a mají obrovský potenciál. Síť dobře navazuje na velký trend elektromobility v cyklistice. Dovedu si představit, že se z míst s nabíjecími stanicemi stanou významné body ve výletních itinerářích,“ říká Antonín Herzán, provozovatel Horského areálu Lesná v Krušných horách, u nějž jsou k dispozici hned dvě nabíjecí stanice.

Webové stránky projektu: http://www.74b.cz/

Instagram: https://www.instagram.com/7energyforbikers/

Facebook: https://www.facebook.com/nabijimeelektrokola