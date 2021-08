Neznámý lapka kradl na mosteckém sídlišti Výsluní v jednom z panelových domů. Zloděj se do domu dostal minulý týden zřejmě v nočních hodinách a poté i do suterénu, kde následně za použití fyzické síly překonal jednu uzamčenou sklepní kóji. Z ní si nenechavec vybral uloženou koloběžku v hodnotě 11 tisíc korun. Případem krádeže vloupáním se zabývají policisté obvodního oddělení Most Zahradní.