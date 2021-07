Lapka v bytě vzbudil majitele

Ve vazební věznici skončil na podnět mostecké policie 50letý muž z Jirkova na Chomutovsku. Muž si zřejmě oblíbil Most pro páchání trestné činnosti. Za jedno dopoledne stihl tři krádeže.

Nejprve zamířil do jednoho supermarketu, kde vzal z regálu páčidlo a prošel pokladnou bez zaplacení. S tímto nástrojem poté v ranních hodinách přišel do panelového domu na sídlišti Liščí vrch. Ve vyšším patře překonal za užití páčidla a síly uzamčené vstupní dveře u jednoho bytu, vnikl dovnitř a zde hledal, co by se mu hodilo k odcizení. Asi netušil, že majitel bytu je doma a spí. Toho hluk probudil a byl překvapen, když našel v obývacím pokoji cizího muže, který se přehraboval ve skříni. Když ho oslovil, vetřelec z bytu utekl, aniž by něco odcizil. I tak na dveřích zanechal škodu za pět tisíc korun.

Ve stejný den v sousední ulici téhož sídliště opět ukradeným nářadím vypáčil bytové dveře a z pokoje bytu, do kterého se dostal, měl odcizit několik kusů zlatých šperků v hodnotě 30 tisíc korun. Ty odnesl do jedné mostecké zastavárny, kde šperky zpeněžil. Policisté je již nezajistili, údajně byly už prodány.

Jirkovan, který se dopustil trestných činů krádeže a porušování domovní svobody, ze kterých byl mosteckou policií obviněn, zanechal poškozeným celkovou škodu za více než 36 tisíc korun. Jeho stíhání probíhá ve vazbě. Soud ho může v případě prokázání viny poslat až na tři roky do vězení. Případy objasnili policisté obvodního oddělení Most Zahradní a kriminalisté.