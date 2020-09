Lapku vyčenichal služební pes v šatně

Místo aby v noci spal, vydal se pod rouškou tmy krást. A nevadilo mu ani to, že byl letos za obdobný skutek odsouzen k podmíněnému trestu. Muž ve věku 38 let ze Sokolovska měl koncem srpna vniknout kolem 02. hodiny v Mostě do prodejny s průmyslovým zbožím. Do objektu se dostal pravděpodobně přes okno, které měl vypáčit, a následně začal objekt prohledávat s cílem odcizit nějaké věci. Připravil si různé elektro produkty v celkové hodnotě 29 tisíc korun. K odcizení nakonec nedošlo. Na místo přijela hlídka policie, která šetřením v objektu pojala podezření, že se uvnitř neznámý pachatel stále nachází. Prodejnu prohlédla ve spolupráci s kolegou psovodem a jeho čtyřnohým pomocníkem, který podezřelého objevil v šatně. Muž skončil na policii, odkud odešel se záznamem o sdělení podezření ze spáchání přečinu krádeže vloupáním a poškozením cizí věci.