Laureáti obdrželi Cenu města Mostu

Před slavnostním koncertem v Městském divadle v Mostě k výročí vzniku republiky byla předána Cena města Mostu za rok 2018 Květoslavě Hasilové a Milanu Al-Ashhabovi.

Květoslava Hasilová je úspěšnou učitelkou Základní umělecké školy F. L. Gassmanna v Mostě. Houslista Al-Ashhab je jejím bývalým vynikajícím žákem s mnoha úspěchy i v mezinárodních soutěžích.

Květoslava Hasilová svou pedagogickou činnost zahájila na Základní umělecké škole v Mostě, kde společně s manželem vedli žákovský orchest Campanella.

Řada jejích žáků se stala profesionálními hudebníky nebo učiteli hudby. Mezi žáky Květoslavy Hasilové patřil i Milan Al-Ashhab, laureát národních i mezinárodních soutěží.

Milan Al-Ashhab hraje na housle od pěti let a v roce 2000 se stal žákem K. Hasilové nejprve v základní umělecké škole a později i na teplické konzervatoři.

Získal řadu cen. V březnu loňského roku zvítězil v celosvětové konkurenci v soutěži houslistů do 35 let v New Yorku, v říjnu téhož roku potom v prestižní soutěži Fritze Kreislera ve Vídni.

Cena města Mostu je především morálním oceněním udělovaným za výrazná umělecká, vědecká a jiná díla, mající vztah k městu Mostu, a za přínos k rozvoji města ve všech jeho oblastech.

Nominace na cenu se podávají zpravidla do konce května a udělována je za rok předcházející. Získat ji mohou jednotlivci i kolektivy.

Letos bylo na Cenu města Mostu navrženo patnáct lidí a zastupitelé svým hlasováním rozhodli o udělení ceny pro Květoslavu Hasilovou a Milana Al-Ashhaba.

Cenu jim předal na jevišti mosteckého divadla primátor města Mostu Jan Paparega.