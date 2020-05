Na mosteckém Autodromu se uskuteční Autokoncert Leoše Mareše. Zpěvák a moderátor o tom informoval na svém instagramu.

Takže přátelé. Vzal jsem tu nabídku.

V pátek 22.května na Autodromu MOST..

Vstupenky brzo v prodeji. je to prý na 500 aut

Myslím to vážně

Leoš Mareš

ZDROJ: INSTAGRAM LEOŠE MAREŠE Bližší informace o vstupenkách a samotném koncertu přinese příští týden

