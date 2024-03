Letošní Valdštejnské slavnosti zbarví zámek domodra

Rada města Litvínov schválila program Valdštejnských slavností 2024.

Starostka Litvínova Kamila Bláhová přiblížila, na co se návštěvníci Litvínova mohou ve dnech 30. dubna a 1. května těšit: „Program letošních Valdštejnských slavností začíná úterním Studentským majálesem a ve středu 1. května zachovává tradiční scénář, včetně průvodu městem, který začne u Citadely a směřuje do Zámeckého parku. Pro případ deště máme připravenou zkrácenou trasu od Máje. Hlavní program s tematikou Solné stezky jako pojítkem mezi Litvínovem a Olbernhau a vystoupením formanů s koňskými spřeženími se odehraje v Zámeckém parku. Odpolední část připomene 20 let od vstupu ČR do EU s účastí zástupců partnerského města Olbernhau, kteří nám před 20 lety předávali vlajku EU a gratulovali ke vstupu. Na téma EU budou zaměřeny i připravené zábavné soutěže a od 1. do 9. května, kdy slavíme Den Evropy, bude také modře nasvícen zámek Valdštejnů. Díky tomuto tematickému zaměření získaly letošní Valdštejnské slavnosti záštitu Úřadu vlády ČR. Ve Voigtových sadech se hlavně děti mohou těšit na rytířský turnaj, na náměstí Míru budou jako každý rok stánky s občerstvením. Věříme, že nám pečlivou přípravu nezkazí počasí a že si všichni účastnící, které i touto cestou k nám do Litvínova srdečně zveme, oba dny užijí.“