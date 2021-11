Listopad začne v litvínovské Ponorce ve velkém stylu, přijede TOTÁLNÍ NASAZENÍ

Listopad začne v Hudebním klubu Ponorka – Litvínov ve velkém stylu. Hned v pátek 5. listopadu tu zastaví šňůra POLUCE’R’NA TOUR. Kapela Totální nasazení se po úspěšné oslavě třiceti let v pražském Paláci Lucerna rozjíždí do český klubů a zavítá i do Ponorky. Těšit se můžete na osvědčené „totální hudební fláky“ a zajímavé hosty. Severočeskou scénu zastoupí kapela Ruined Floor z Měrunic.

Totáč přijedou zahrát do klubu už pošesté! Za 30 let existence téTO kapely půjde tento pátek o 20 koncert v tomto městě. A to už samo o sobě zaslouží pozornost. Koncerty Totálního nasazení jsou zárukou dobré zábavy. Nenechte si ten páteční v Ponorce ujít a přijďte se bavit!

Klub má otevřeno od 18:00 a koncert začne kdykoliv po 20:00. Vstupenky až na místě.