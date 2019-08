Litvínov nesouhlasí s omezením provozu Finančního úřadu v Litvínově

Rada města Litvínova doporučuje zastupitelům vyjádření nesouhlasu s plánovaným omezením provozu pro daňovou veřejnost a zhoršením dostupnosti státní správy pro občany správního obvodu ORP Litvínov (cca 35 tisíc obyvatel v oblasti). Po omezení činnosti Finančního úřadu v Litvínově se lze obávat dalšího vylidňování centra města. Vedení města je přesvědčené, že v souvislosti s restrukturalizací těžbou postižených oblastí (kam Litvínov bezesporu patří) by měl stát mít naopak zájem výkon státní správy v těchto městech rozšiřovat, a to především z důvodu zachování pracovních míst, zlepšení dostupnosti služeb pro širokou veřejnost (jak podnikající, tak nepodnikající), koncentrace vzdělaných osob atd.

„Začátkem června mě ředitel Finančního úřadu pro Ústecký kraj Ing. Jan Havlíček informoval o záměru Generálního finančního ředitelství omezit provoz Finančního úřadu v Litvínově a většinu agendy přesunout do Mostu. V červenci jsem se zúčastnila jednání na Finančním úřadě pro Ústecký kraj za účasti, mimo jiné, generální ředitelky Generálního finančního ředitelství Ing. Tatjany Richterové. Z jednání vyplynulo, že v Litvínově by finanční úřad měl nadále fungovat v omezeném provozu s úředními hodinami v pondělí a středu. Do Litvínova by dojížděli pracovníci pouze pro vyřízení agendy podatelny, přijímání žádostí, registraci a podávání informací. Objekt, kde nyní Finanční úřad Litvínov sídlí, by měl zůstat prázdný. V podobném omezeném režimu pracuje už 23 finančních úřadů v České republice. V Ústeckém kraji je to například v Bílině a Podbořanech. V žádném případě se ale nejedená o obec s rozšířenou působností s 35 tisíci trvale žijícími obyvateli. Informace byly předány obcím prostřednictvím Svazku obcí v regionu Krušných hor. Také svazek žádá o zachování činnosti Finančního úřadu Litvínov v plném rozsahu a vyjadřuje nesouhlas s plánovaným omezením provozu,“ komentuje situaci starostka Kamila Bláhová.