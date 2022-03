Litvínov pokácel strom, lidé s tím nesouhlasí

Pokácení vzrostlého, avšak nebezpečného, stromu ve Fajli vyvolalo mezi Litvínovany vlnu rozhořčení. Město dlouhodobě sledovalo stav stromu a opakovaně nechávalo vypracovat dendrologické posudky. „Byl dominantou vnitrobloku. Po řadu let jsme přistupovali k udržování stromu. Jeho chřadnutí jsme se snažili pozastavit prostřednictvím zdravotního prořezu, a jeho pokácení tak co nejvíce oddálit. Aktuální stav stromu byl ale dendrologem vyhodnocen jako velmi špatný, ohrožující okolí. Proto jsme podali žádost o kácení,“ vysvětlila vedoucí odboru nakládání s majetkem města Štěpánka Kolčavová Bretová. Průchod Fajlí je velice frekventované místo, kde v sezóně mají své stánky prodejci, v prostoru parkují také vozy. V případě, že by se strom rozpadl, následky by mohly být tragické. Vzhledem k častým výstrahám a poryvům větru nebylo možné zajistit bezpečnost okolního prostoru.

Do konce měsíce musí město nechat pokácet také suché stromy v Zámeckém parku. „Na první pohled jevily známky prosychání. Dle odborníků se jedná se o dožívající jedince bez možnosti dalšího zásahu, který by mohl prodloužit jejich životnost v dané lokalitě. Zároveň byla zjištěna velká dutina v jednom z nich. Požádali jsme soudního znalce o vypracování dalšího posudku. Potvrdil, že stromy již nelze zachránit a jejich kácení je nezbytné. V případě pádu stromů hrozí škody na majetku a ohrožení osob,“ dodala Bretová.

Ke kritice kácení dřevin ve městě se také vyjádřil vedoucí odboru životního prostředí Jaroslav Porteš: „Sucho je velkým problémem, který výrazně zrychluje zhoršování zdravotního stavu stromů. Mohu však ujistit, že kácení, pokud to není nezbytně nutné a nejlépe podložené odbornými posudky, nepovolujeme. Za pokácené stromy ukládáme v 99 % vždy náhradní výsadbu. Pokud není původní lokalita vhodná, musí město, či jiný vlastník, najít vhodný náhradní pozemek. Přestože to vzhledem k velkému zasíťování a četným ochranným pásmům technické infrastruktury není vždy jednoduché, zatím se v Litvínově každý rok vysází více stromů, než se pokácí.“