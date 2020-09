Litvínovská Citadela poodhalí svá tajná zákoutí

Kulturní dům Citadela prošel další fází velké proměny. Některé změny návštěvníci ocení na první pohled, jiné nejsou hned patrné, ale citelně zvýší komfort návštěvníků.

To se týká například vzduchotechniky, která je nová v celém objektu Citadely. Návštěvníci se mohou také těšit na nové sedačky v kinosále. Jsou pohodlnější, širší, ale stále zachovávají atmosféru původního sálu, který tak neztratil své kouzlo. „Při dni otevřených dveří budeme v sále pouštět časosběrný sestřih postupu rekonstrukce. Pustíme jej několikrát, až do 18.30 hodin. Lidé tak nejen uvidí, co všechno se měnilo, ale rovnou i vyzkoušejí, jak se jim pohodlně na nových sedačkách sedí,“ zve na tuto akci jednatel společnosti Miroslav Otcovský.

Den otevřených dveří se uskuteční ve čtvrtek 17. září. Prohlédnout si Citadelu bude možné od 16 hodin. „Po slavnostním zahájení v kinosále budou následovat po skupinkách prohlídky Citadely včetně zákulisí kina a sklepních prostor. V Café baru od 17 hodin k tanci a poslechu zahraje kapela Hambaeros a od 19 hodin jsme připravili promítání filmu Šarlatán,“ představila program vedoucí střediska Citadela Lenka Pecová.

Zásadních změn si lidé všimnou i ve společenském sále. Po rekonstrukci baru a sociálního zařízení přišla řada na nové řešení zástěn oddělující bar od sálu. Z něj zmizely nevzhledné skleněné dveře zakryté kvůli akustice hnědými závěsy. „Nahradil jej paraván z barevného skla. Prostor tak působí vzdušně a moderně. Věřím, že se hostům bude líbit,“ dodává Miroslav Otcovský.