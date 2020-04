Litvínovská knihovna se dnes, v pondělí 27. dubna, otevírá pro své čtenáře. Avšak z důvodu rozsáhlé revize knihovního fondu a přípravy provozních opatření bude stále fungovat v omezeném režimu.

Bude možné POUZE VRACENÍ VÝPŮJČEK, a to v pondělí, středu a čtvrtek od 8 -11 hodin, zatím bez přístupu do knihovny. Zároveň se spouští objednávky na telefonu 476 111 373 a e-mailu: dospele@knihovna-litvinov. cz. Objednat si můžete maximálně 5 výpůjček, které začne knihovna vydávat okénkem 6. 5. a 7. 5. od 8 – 11 a 13 – 15 hodin (časy se mohou měnit podle aktuální situace). Všechny výpůjčky se automaticky prodlužují do 16. 6. 2020.

