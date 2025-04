Litvínovská VERVA představila nový tým a hlavního trenéra

Společně zapsali přes 2000 startů v tuzemské nejvyšší soutěži. Přidali osm titulů z české extraligy a dva z finské. Navrch jeden titul mistrů světa. V součtu impozantní čísla, která rámují bohaté hráčské kariéry nových trenérů. Broš s Ptáčkem tak mají litvínovským hráčům rozhodně co předat — neocenitelné zkušenosti, vítěznou mentalitu, týmového ducha i příklad poctivé práce. Stejnými hodnotami se řídí i další člen trenérského štábu, Jakub Petr, který vedl jako hlavní kouč A-tým extraligových Vítkovic a byl jako hlavní trenér u stříbrného tažení šampionátem české reprezentace do 18 let. „Hledali jsme takový trenérský tým, který naváže na dosavadní práci, protože jádro týmu zůstává pohromadě delší dobu. Vítáme to, že nový trenérský tým je mixem bohatých zkušeností z hráčských i trenérských kariér,“ uvádí generální ředitel Pavel Hynek.

Michal Broš

Bývalý útočník, mistr světa z roku 2000 a čtyřnásobný vítěz extraligy. Během své hráčské kariéry oblékal dresy týmů jako jsou Olomouc, Vsetín, Sparta Praha nebo finský Kärpät Oulu, se kterým získal dva finské tituly. Po ukončení hráčské kariéry se věnoval trenérské činnosti, působil u mládežnických týmů v Letňanech a Kralupech nad Vltavou, a také u národního výběru do 16 let. V roce 2017 se stal sportovním manažerem Sparty Praha a v ročníku 2020/21 působil v organizaci BK Mladá Boleslav na pozici trenéra rozvoje a dovedností. Od sezóny 2021/22 trénoval mládež v Dukle Jihlava.

„Na pozici hlavního trenéra pro Michala Broše rozhodlo jeho vnímání hokeje, pracovitost, charakter a úspěchy v mládežnickém hokeji. Zkušenosti z extraligové střídačky má minimální, čehož jsme si samozřejmě vědomi, ale v jeho případě roli hrají především výše uvedené vlastnosti,“ vysvětluje sportovní manažer Tomáš Vrábel a dodává: „Michal Broš měl následně právo vybrat si své asistenty, aby společně i s trenérem gólmanů utvořili fungující tým.“

Jakub Petr

Jakub Petr působil od sezóny 2008/09 ve Vítkovicích, kde postupně vedl dorost, juniory i seniorský tým a mezi sezónami 2016-2020 zároveň zastával funkci generálního manažera. Jako hlavní kouč trénoval český národní tým do 18 let, s nímž získal stříbro na mistrovství světa, a dvě sezóny také reprezentaci do 20 let. Od sezóny 2023/24 byl hlavním koučem norského celku Lillehammer Ishockeyklubb.

„Jakub Petr má víceleté trenérské zkušenosti z české extraligy, navíc prošel mládežnickými reprezentacemi a má velkou touhu se do extraligy vrátit a uspět,“ říká Vrábel.

František Ptáček

Dlouholetý hokejový obránce a čtyřnásobný vítěz extraligy. V průběhu své hráčské kariéry odehrál 1209 zápasů v české nejvyšší soutěži a v roce 2018 navíc přidal symbolický start, čímž se dostal na celkových 1210 utkání. Po ukončení aktivní kariéry se věnoval trenérské činnosti, nejprve u mládežnických týmů Sparty Praha a dvě sezóny následně jako kondiční trenér A-týmu. V ročníku 2021/22 působil jako asistent trenéra české reprezentace do 17 let, o rok později zastával stejnou roli u reprezentace do 16 let. V sezóně 2023/24 se vrátil k reprezentaci do 17 let, tentokrát již v pozici hlavního trenéra. Současně v tomto období působil jako asistent trenéra a kondiční kouč v A-týmu HC Stadion Litoměřice.

„U Františka Ptáčka rozhodly charakterové vlastnosti, hráčská kariéra na pozici obránce a rovněž to, že jde o mladého trenéra, kterého pohání motivace se v extralize etablovat,“ pokračuje Vrábel.

Zdeněk Orct

Zdeněk Orct je s litvínovským hokejem pevně spjatý, jako brankář zde odchytal významnou část své kariéry. Na severu nakonec strávil třináct ročníků a ve většině z nich byl brankářskou jedničkou. Za dobu svého působení v Litvínově se zařadil mezi nejlepší gólmany, a dokonce se probojoval na dva světové šampionáty, přičemž v roce 1993 získal s národním týmem bronzovou medaili. S klubem si dohromady šestkrát zahrál vyřazovací část extraligy a svá čísla několikrát udržel nad hranicí 93% úspěšností zákroků.

Po ukončení aktivní kariéry se v roce 2014 stal trenérem brankářů HC VERVA Litvínov, kde hned ve své první sezóně slavil mistrovský titul. Kromě klubového angažmá působil také jako trenér brankářů u české hokejové reprezentace.

„Se Zdeňkem Orctem jsme se dohodli na spolupráci s předstihem. O jeho kvalitách není pochyb a jsme rádi, že v klubu bude pokračovat dál,“ doplňuje Vrábel.