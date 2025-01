LITVÍNOVSKÁ ZUŠ ZVE 12. ÚNORA NA WORKSHOP ZPĚVU

Litvínovská ZUŠka připravuje na 12. února od 17 hodin workshop s Nikol Davídkovou a koncert oddělení populárního zpěvu s partnery z Zshopau, Krupky a Teplic. Přihlašovat se je možné do konce ledna.

Workshop zpěvu s nikol davídkovou a Singing Power 5d – zpívej silou nitra

10:00 – 12:00

Motivace pro studenty, povídání si o práci zpěváka, seznámení se studenty a s technikou zpěvu, používání těla jako základ ke zpěvu: bránice, mezižeberní dýchání, měkké patro, resonance, typy nádechů. To celé se bude zkoušet na písni Hallelujah

13:00 – 14:30

Zábavná hlasová cvičení, jak na vysoké tóny, vysvětlení hlavový tón, hrudní ton a mixování hlasu

(Belting, twang). Vlastnosti těla důležitý pro zpěv: balanc, napětí, rychlost. 1.píseň – pouze 1.sloka písně Hallelujah od Alexandra Burke. 2.píseň – All i wanna dance with somebody, pouze předrefrén, refrén.