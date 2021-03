Litvínovské Klubíčko bojuje o záchranu, pomoci můžete uběhnutými kilometry

V nesnázích se ocitlo mateřské centrum Klubíčko v Litvínově. I vy můžete pomoci, aby se nemuselo zavřít.

Hnacím motorem bude sport spojený s pomocí. Pokud se chcete do pomoci zapojit, stačí v průběhu od 1. března do 10. května věnovat za každý uběhnutý kilometr korunu. Aby se mohlo zapojit více lidí, i chodci mohou věnovat finanční bonus a to za každých 1000 kroků korunu. Pokud by někdo chtěl pomoci i bez pohybové aktivity, na odkaz https://www.znesnaze21.cz/…/zachranme-materske…/darovat lze zaslat libovolnou částku a tím mateřské centrum podpořit.

Porozumění Litvínov, z. s. je spolek, který na Mostecku sdružuje rodiny pečující o malé a handicapované děti. Již 17 rokem v Litvínově provozujeme volnočasové zařízení, Mateřské centrum Klubíčko. Centrum nabízí následující služby: hrátky a přípravu dětí na školku v rámci mateřského klubu a školičky, zájmové kroužky, jízdy dětí na koních, letní příměstské tábory, zájezdy, zábavné hromadné programy, poradenské služby pro rodiče dětí. Rodičům půjčuje odbornou literaturu, pomůcky a hračky. Poskytuje jim sociální poradenství. V současné nelehké době zprostředkováváme maminkám samoživitelkám také potravinovou pomoc.