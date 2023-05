LITVÍNOVŠTÍ FLORBALISTÉ VÁLCUJÍ SOUPEŘE

Florbalové týmy mladší přípravky a přípravky SK Bivoj Litvínov vyjely ve dnech 26. až 28. května do Liberce na celorepublikové klání Salming NISAOPEN 2023. Letošního 23. ročník se tradičně zúčastnilo mnoho týmů. Opět byl fyzicky náročný pro děti a na fandících rodičích bylo jasné, že turnaj je emočně velmi vyhrocený. Fanoušci Bivojů vydrželi držet palce a podporovat litvínovské naděje až do zdárného konce. A v neděli bylo co slavit. Mladší přípravka i přípravka nedala soupeřům šanci a vyhrála na plné čáře. Z Liberce si oba týmy přivezly zlato a trofej, ale navíc se do all star teamu turnaje nominoval vynikající Šimon Pánov. Litvínovská děvčata si z Liberce dovezla bronz.