Litvínovští hokejisté hrají dnes „doma“ s Kladnem

Dnes 27. září přijedou do Litvínova KLADENŠTÍ RYTÍŘI! Zápas startuje v 17.30 hodin, přijďte fandit! Pokladny budou otevřené od 15.30 hodin, vstupenky můžete koupit také online, vyhnete se tak frontám: https://ticketing.hcverva.cz/

Páté kolo nového extraligového ročníku přinese v úterý souboj litvínovské Vervy s kladenskými Rytíři. Oba týmy dělí rozdíl sedmi bodů v tabulce. Povede se chemikům tento rozdíl zmenšit a zapsat první vítězství v sezóně? Zápas začíná na Zimním stadionu Ivana Hlinky od 17:30.

Verva bude bojovat o premiérové vítězství v novém ročníku extraligy. Po třech prohrách v úvodních třech zápasech vybojovali chemici v pátek proti Liberci první bod po prohře 2:3 na nájezdy. Litvínov šel v zápase 3. kola do vedení po rychlém průniku a povedené kličce Andreje Kudrny, Bílí Tygři však ještě v první třetině vyrovnali a na začátku druhé části otočili stav zápasu. Vyrovnání ale přinesla utěšená trefa Matúše Sukeľa z 28. minuty. Ve třetí části měli hosté výhodu přesilové hry 5na3 celé 2 minuty, obětavý výkon domácí obrany však další branku v síti Šimona Zajíčka nepřipustil. A protože se neujala ani přesilovka domácích v samotném závěru, zápas dospěl do prodloužení. V něm si oba týmy vytvořily několik slibných šancí, brankáři na obou stranách ale dokázali všechny střelecké pokusy zastavit. O vítězi tak musely rozhodnout samostatné nájezdy. V nich byli lepší hosté z Liberce, kteří proměnili o jeden nájezdový pokus více.

Litvínov v úterý pokračuje v sérii tří domácích zápasů v řadě. „V téhle chvíli je důležité uhrávat body všude. Samozřejmě je výhoda, že nemusíme sedět v autobusech. Ale věřím, že tým na to má. Je jedno, jestli hrajeme doma nebo venku. Začátek sezóny byl rychlý, hráli jsme čtyři zápasy za osm dní,“ řekl v pozápasovém rozhovoru kapitán Petr Straka. Díky úterní předehrávce 4. kola v Českých Budějovicích měla Verva neděli bez zápasového vytížení. Hráči však volno neměli a čekal je dopolední trénink.

Z kabiny domácích

Nejlepším střelcem chemiků po startu sezóny je slovenský útočník Andrej Kudrna. Trefil se jak v Českých Budějovicích tak v zápase proti Liberci a po čtyřech zápasech má na svém kontě tři přesné trefy. Mezi obránci vévodí produktivitě lotyšský reprezentant Kristaps Zile s jednou brankou a dvěma asistencemi.

V minulém týdnu trápilo dalšího lotyšského zadáka Ralfse Freibergse drobné zranění, které ho nepustilo do zápasu. Jestli se objeví v sestavě, to ukáže až zápasový den. Útočník Jiří Fronk pro změnu vypomůže prvoligové Jihlavě. V prostředí, které dobře zná, bude prozatím do středy, na zápasy v Prostějově a proti Vsetínu.

Z kabiny hostů

Kladno se aktuálně nachází na 6. místě tabulky. Rytíři dokázali bodovat v každém z dosavadních čtyř odehraných zápasů. Po prohrách s pardubickým Dynamem 4:5 v prodloužení a 4:3 v Liberci po nájezdech zvítězilo Kladno v pátek 1:3 v Brně a v neděli na domácím ledě si těsným rozdílem 2:1 Rytíři poradili s hradeckým Mountfieldem. Se vstupem do sezóny tak mohou být kladenští spokojeni.

V útoku se daří především důraznému útočníkovi Matěji Beranovi, který ve čtyřech zápasech vstřelil pět branek a přidal jednu asistenci. „Je to pro mě fantastický start sezony, ani jsem o tom nesnil,“ řekl Beran po nedělení výhře nad Hradcem Králové, ve které se postaral o obě branky Rytířů. Kladno má také jistotu v brankovišti, Adam Brízgala odchytal utkání v Brně s úspěšností zásahů téměř 97 %, kanadský gólman Landon Bow pro změnu drží po třech zápasech úspěšnost 92,50 %.

Chemiky tak nečeká nic lehkého, zastavit dobře rozjetý kladenský stroj. Z kabiny je však cítit vůle konečně naplno bodovat! Přijďte si užít úterní podvečer před státním svátkem na hokeji!