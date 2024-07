Litvínovští strážníci v akci

Odpadky na balkoně

Strážníky přivolala žena, které někdo hodil odpadky na balkon jejího přízemního bytu v ulici Holešická. Strážníci na místě zastihli mladíka, který se přiznal. Viděl, jak někdo hodil odpadky z balkonu, rozzlobilo ho to a chtěl je hodit zpět. Trefil se ale na balkon v přízemí. Ženě se omluvil a odpadky uklidil.

Opilý cyklista skončil v poutech

Společně s hlídkou Policie ČR strážníci v Podkrušnohorské ulici řešili agresivního opilého cyklistu. Muž spadl z kola a způsobil si povrchová zranění. Cyklista policisty nejprve častoval vulgárními výrazy, pak se rozhodl z místa utéct. Strážníci muže dostihli a nasadili mu pouta. Teprve pak se cyklista uklidnil, za své chování se omluvil. Na místo zatím dorazili záchranáři a muže ošetřili. Dál případ řešila Policie ČR ve své kompetenci.

Při kontrole cyklistů narazili na hledaného muže

Dvě hodiny po půlnoci si hlídka všimla dvou cyklistů, kteří vyjížděli z Čapkovy ulice bez osvětlení. Cyklisty chtěli standardním způsobem zastavit, ale muž začal před strážníky ujíždět. Cyklistu strážníci dostihli a zadrželi. Ukázalo se, že se jedná o celostátně hledaného muže, na kterého byl vydán zatykač. Muže strážníci předali Policii ČR.

Pomáhali dětem ze střechy domu

O asistenci požádali strážníky hasiči, kteří vyjížděli do Albrechtické ulice vyprostit děti ze střechy vybydleného domu. Děti vlezly na střechu, ale nedokázaly se samy vrátit zpět do domu. Vstupní vlez na střechu zapadal nepořádkem. Hasiči a strážníci nepořádek odklidili, vstup uvolnili a podařilo se jim děti dostat ze střechy do bezpečí domu. Děti pak předali zákonným zástupcům.

Opilec se válel na silnici

Muže, který ležel na silnici v ulici Valdštejnská, oznámil náhodný kolemjdoucí. Strážníci na místě našli opilého muže, který nebyl zraněný, ale v opilosti upadl. Muže zvedli a nasměrovali domů. OZNÁMENÍ

Na manželku si opilec zavolal strážníky

Strážníky zavolal muž, který měl strach ze své partnerky. Uvedl, že ho přítelkyně napadla. Strážníci v místě bydliště vyslechli jak napadeného muže, tak i jeho partnerku. Ta vysvětlila, že se muž vrátil domů opilý, dělal rachot a vzbudil děti. A tak mu dala facku. Strážníci domácí hádku uklidnili.

Opilé mladistvé doručili domů

Tři opilé šestnáctileté dívky zastihli strážníci po půlnoci v Seifertově ulici. Dívky byly hlučné a i další chování svědčilo o tom, že jsou pod vlivem alkoholu. To se při kontrole také potvrdilo. Strážníci všechny tři mladistvé předali zákonným zástupcům a o případu informovali sociální pracovníky.