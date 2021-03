Lupič chtěl po poškozeném boty

Mostečtí policisté zahájili trestní stíhání 18letého mladíka z obce na Litvínovsku a obvinili ho ze zvlášť závažného zločinu loupeže. Obviněný měl v Mostě v jednom obytném domě na chodbě oslovit poškozeného muže, který do domu přišel ke známým na návštěvu. Toho se nejprve zeptal, zda má nějaké peníze. Když dostal zápornou odpověď, tak měl po poškozeném požadovat, aby si sundal nedávno pořízené značkové boty s tím, že je prodá. Nebo ať mu poškozený dá něco cenného, co by mohl prodat a měl mu vyhrožovat fyzickým násilím. Při tom sáhl poškozenému do kapsy u bundy a z ní měl odcizit mobilní telefon. Okradený se snažil získat z ruky obviněného mobil zpět, to se mu však nepodařilo a ještě dostal hlavičkou do oblasti čela. Obviněný následně z místa činu odešel. Odcizený mobilní telefon v hodnotě 4 000 korun byl policisty vypátrán na Teplicku již u nového majitele, který ho zakoupil, a policisty zajištěn.