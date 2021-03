Parfémy z drogérie odnesl, policisté ho stejně odhalili

Policisté mosteckého obvodního oddělení díky místní a osobní znalosti odhalili totožnost muže, který měl krást zboží v obchodě. Mostečan ve věku 28 let měl v obchodním domě v prodejně drogérie odcizit dvě pánské vůně v hodnotě 958 korun. Zboží si ještě mezi regály uložil do své kabely a následně prodejnu opustil, aniž by za zboží zaplatil. V oboru není žádným nováčkem, kradl už v minulosti a byl odsouzen. Nyní se nachází ve výkonu trestu odnětí svobody v jedné věznici pro jiný delikt. Jak s lupem naložil, policii neuvedl. Vyšetřovatel ho obvinil z trestného činu krádeže.