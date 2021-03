Od 1. dubna 2021 dojde k velké výluce tramvajové dopravy v úseku Litvínov, Citadela – Záluží, Chemopetrol. Náhradní doprava v tomto úseku bude zajištěna autobusy. V Záluží cestující přestoupí na tramvaj do Mostu a z opačného směru na autobusy do Litvínova. Pouze noční linka č. 40 bude plně nahrazena autobusy. Výluka je potřebná pro zajištění realizace první etapy investiční akce Modernizace a rekonstrukce tramvajové trati Most – Litvínov v úseku Litvínov, Nádraží – Záluží, Chemopetrol.