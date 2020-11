Lupič skončil ve vazbě

Ve vazbě skončil na podnět mostecké policie mladík z Loun, kterého mostečtí policisté obvinili z provinění loupeže. Podle kriminalistů měl mladík koncem října v podvečerních hodinách v mostecké ulici U stadionu před domem přistoupit k jinému mladíkovi, který si tam v tu dobu prohlížel svůj mobil. Obviněný ho měl z ničeho nic udeřit pěstí do obličeje a z ruky mu měl vytrhnout telefon. Poté z místa utekl. Napadený po ráně upadl na zem. Odcizený mobil v hodnotě 10 tisíc korun nebyl zajištěn. Jak s ním mladík naložil, policistům neuvedl. Ti však provedeným šetřením zjistili, že ho měl prodat známému, který ho poté údajně po poškození zahodil. Vyšetřovatel po obvinění podal státnímu zástupci podnět k vazebnímu stíhání mladíka z důvodné obavy, že by se osoba mohla vyhýbat trestnímu stíhání a také proto, že by pokračoval v trestné činnosti. Soud nakonec vazbu na mladistvého uvalil.