S rokem 2022 se Mostečtí lvi rozloučili vítězně – výhrou v Děčíně 5:2. Lvi tak v šestnáctičlenné tabulce poskočili až na sedmé místo s 41 body, jako nejlepší celek vyrovnaného středu tabulky (7. – 12. místo).

Dne 4. ledna zamíří Most do Příbrami a 7. ledna do Vrchlabí. Ve středu 11. ledna se v A-BENET Aréně utká od 18 hodin s chomutovskými Piráty.