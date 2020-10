Magistrát upravuje úřední hodiny

Na odboru správních činností mosteckého magistrátu zažívají během omezených úředních hodin zvýšený nápor klientů, kteří si chodí vyřizovat agendy, jako jsou občanské průkazy, cestovní doklady, registr vozidel, matrika a další. Od středy 21. října 2020 až do odvolání bude během úředních hodin v prostoru 3. patra, kde se vyřizují tyto agendy, regulován počet osob tak, aby nebyl překročen maximální počet 40 osob ve stejnou dobu. Vstup do budovy úřadu bude probíhat z čela pouze dvěma bočními vchody vedle otočných dveří a korigovat situaci kolem nich budou strážníci Městské policie Most. Hlavní otočné vstupní dveře budou uzamčeny. Rozhodli o tom představitelé města z důvodu eliminace šíření koronaviru.

„Tímto omezením se snažíme zamezit šíření koronaviru, abychom byli schopni udržet úřad pro obyvatele v provozu. Zejména ve 3. patře na odboru správních činností, kde jsou oddělení dokladů, evidence obyvatel a matriky, oddělení dopravy a přestupkového řízení, se kumuluje velký počet lidí a naší snahou je předejít této epidemiologické situaci rizikové jak pro návštěvníky úřadu, tak pro jeho zaměstnance,“ upozornil tajemník Magistrátu města Mostu Petr Krupička.

Na dodržování všech platných opatření budou dohlížet asistenti prevence kriminality. Stále platí doporučení, aby lidé odložili záležitosti, které nespěchají, nebo je v co největší možné míře řešili elektronicky. „Buďte ohleduplní nejen sami k sobě, ale i k lidem, které náhodně potkáváte. Jen společnou disciplinovaností můžeme nelehkou situaci, ve které se všichni ocitáme, zvládnout. Děkujeme vám za to, že se chováte zodpovědně,“ vyzývá tajemník.

Úřední hodiny na mosteckém magistrátu jsou v pondělí od 08:00 do 13:00 hodin a ve středu od 12:00 do 17:00 hodin. V neúřední dny bude přístup na úřad umožněn výhradně na základě předchozího telefonického nebo e-mailového objednání či po rezervaci občana v online objednávkovém systému úřadu na webových stránkách města, kde jsou také k dispozici kontakty na jednotlivé zaměstnance úřadu.