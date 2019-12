Magistrát v prosinci v omezeném provozu

Mostecký magistrát omezí na konci roku částečně svůj provoz. Potřebujete si na konci roku vyřídit své záležitosti na úřadě? Přinášíme vám informaci, jak bude magistrát otevřen do konce tohoto roku. Uzavřen bude pro veřejnost 27. prosince, což je pátek a není úřední den. V pondělí 23. prosince bude své služby poskytovat pouze do 15 hodin. Na Silvestra bude magistrát otevřen od 8 do 14 hodin. Turistické informační centrum, které sídlí vedle obřadní síně, bude ve dnech 23. a 27. prosince zavřené. Na Silvestra bude otevřeno do 14 hodin.