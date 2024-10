MARTIN MORAVEC PŘEDSTAVÍ 6. LISTOPADU V CITADELE NOVOU KNIHU

V Café baru Citadela se můžete 6. listopadu v 19 hodin setkat se spisovatelem Martinem Moravcem, který představí svou novou knihu.

Knihy Martina Moravce si získaly srdce čtenářů i nečtenářů. Je autorem knižních rozhovorů s bývalým kriminalistou Janem Marešem, neurochirurgem Vladimírem Benešem nebo pilotem Davidem Helclem, které se staly bestsellery. V Litvínově autor představí svou novou knihu rozhovoru s policejním vyjednavačem Adamem Dolníkem. Přijďte zjistit nejen zajímavosti o nové knize, ale i to, podle čeho si vybírá s kým si bude povídat a jak do toho zapadá Magazín Mf Dnes.

O knize Martina Moravce