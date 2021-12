Martin Prokop pojede Dakar v dresu Benziny ORLEN Teamu

Úspěšný Benzina ORLEN Team opět míří na legendární Rallye Dakar. Martin Prokop s Viktorem Chytkou mají za sebou poslední ostrý závod před slavným Dakarem a čeká je finální fáze příprav. O přední umístění budou bojovat znovu v pověstném speciálu „Shrek“, Fordu Raptor RS Cross-Country.

„Motoristický sport podporujeme dlouhodobě. Osobně jsem velmi rád, že se náš silný Benzina ORLEN Team znovu vydá na nejtěžší automobilovou soutěž světa,“ říká Jakub Kosmowski, ředitel marketingu skupiny ORLEN Unipetrol, a dodává: „Deváté místo v minulém ročníku bylo dobrým výsledkem, být v Top 10 se vždycky cení. Každý se ale snaží být rok od roku lepší a platí to samozřejmě i pro naše cíle v ročníku 2022. Laťka je nastavena vysoko, ale my věříme, že s podporou Benziny ORLEN se Martin s Viktorem a jejich ‚Shrekem‘ umístí ještě výše. Držíme jim palce a přejeme hodně štěstí!“

Martin Prokop je ostříleným dakarským borcem. Devětatřicetiletý jihlavský pilot s bohatými zkušenostmi jak z vytrvalostních soutěží, tak šampionátu WRC, pojede Rallye Dakar už posedmé. Loňské účinkování bylo velmi dobré a nebýt problematických poloos, mohla česká posádka pomýšlet i na lepší než konečné 9. místo. „Poslední Dakar nám ukázal, že dokážeme jezdit hodně vepředu a konkurovat továrním týmům. Dlouho jsme drželi pátou příčku,“ ohlíží se Martin Prokop do uplynulého ročníku. „Letos jsem se rozhodl pro účast v rychlých šotolinových rallye WRC, finská soutěž byla dobrou rychlostní průpravou. Nevynechali jsme ani vytrvalostní podniky, aktuálně máme za sebou pouštní Abu Dhabi Desert Challenge 2021 a finišujeme přípravy na Dakar. Je to docela hektické, protože kvůli novým předpisům musíme přeskládat našeho ‚Shreka‘. Ale věřím, že všechno stihneme jako vždy. Samotné auto už asi moc zrychlit nedokážeme, teď už je to spíš o tom pilotovi,“ sebekriticky dodává Martin Prokop. Jak přiznal v minulém ročníku, rezervy byly zejména v písčitých etapách.

Pro letošní ročník zůstává česká posádka věrna speciálu Ford Raptor RS Cross-Country, kterému nikdo neřekne jinak než Shrek. Specifikace 2022 si však kvůli reglementu soutěže vyžádala další úpravy vozu. „S Martinem Prokopem spolupracujeme již více než 10 let, a těší nás, že vozy modrého oválu s českou vlaječkou díky němu vídáme jak na tratích WRC, tak na podnicích typu cross country,“ říká Libor Beneš, Country Manager Fordu pro Českou republiku. „Letošní Dakar bude určitě velkou výzvou, už jen pro technické změny, které bylo třeba na autě provést. Věříme, že technika Fordu v čele s motorem Coyote z legendárního modelu Mustang, který tvoří srdce Shreka, pomůže Martinovi dosáhnout dalších skvělých výsledků, a upřímně celému týmu fandíme a přejeme jen to nejlepší!“

Rallye Dakar 2022 bude 44. ročníkem legendární vytrvalostní soutěže, která se řadí k nejnáročnějším vůbec. Odstartuje 1. ledna 2022 slavnostním zahájením a následným prologem v saudskoarabském městě Ha’Il. Do cílové Džiddy posádky dorazí 14. ledna.