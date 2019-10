Martin Ručinský zahájil nový hokejový turnaj pro mládež  Sev.en Hockey Cup

Když zjistíš, že v tom máš hokej, uspořádej turnaj! Takové heslo stálo u zrození Sev.en Hockey Cupu. Novou soutěž pro mládežnické oddíly hokejových klubů z regionů, kde působí energetická společnost Sev.en Energy: HC Litvínov, HC Dynamo Pardubice, PSG Berani Zlín a HC Rytíři Kladno, zahájila hokejová legenda Martin Ručínský.



„Ze svého hokejového mládí si vybavuji, že podobné turnaje byly úplně to nejlepší, co bylo k dispozici. Umožňovaly nám totiž nad rámec běžné regionální soutěže změřit síly s top mužstvy z celé republiky. Hrát takové zápasy bylo pro nás vždycky za odměnu. Z mého pohledu je tedy i turnaj Sev.en Hockey Cup ve čtyřech městech úplně fantastický,“ řekl Martin Ručinský.

Sev.en Hockey Cup se skládá ze čtyř turnajů v Litvínově, Pardubicích, Zlíně a Kladně. Výsledky se sčítají a na závěr organizátoři vyhlásí celkového vítěze. První turnaj se uskuteční 27. 10. v Litvínově. Účastníky soutěže jsou mladí hokejisté ve věku do 14 let.

„Po posledních dvou akvizicích zahrnuje portfolio naší skupiny nejen uhelné lomy u Litvínova a elektrárnu u Pardubic, ale také teplárny v Kladně a ve Zlíně. Rozhodli jsme se proto tohoto hokejového složení využít a vymysleli jsme turnaj, který podpoří mládež, český hokej i synergie mezi našimi energetickými provozy. Rozhodně nechceme zůstat jen u jednoho ročníku, ale plánujeme vytvořit tradiční akci na podporu mládežnického sportu,“ řekla Gabriela Sáričková Benešová, mluvčí skupiny Sev.en Energy.