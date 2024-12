Máte nápady na vylepšení města? Sem s nimi – už od nového roku

S příchodem ledna startuje již šestý ročník participativního rozpočtu Hejbni Mostem. Své návrhy mohou lidé podávat až do poloviny února 2025. V první půlce března pak proběhne hlasování veřejnosti. Vítězné projekty město zrealizuje.

S participativním rozpočtováním začalo město Most v roce 2020, kdy na něj vyčlenilo dva miliony korun a kdy byly do života uvedeny tři ze 44 podaných návrhů. V dalších letech se rozpočet na Hejbni Mostem postupně navyšoval až na letošní čtyři miliony, z nichž bylo 700 tisíc korun určeno na seniorskou část. Díky nadšení lidí a jejich nápadům tak v průběhu let byla v Mostě například zastíněna pískoviště v mateřinkách, rozšířena plážová hřiště na Benediktu, vybudovány dva odpočinkové altány u jezera nebo zvelebena kulturní místnost v penzionu pro seniory.

Pravidla Hejbni Mostem pro rok 2025 se zásadně nemění. Stále platí, že návrhy mohou podávat občané Mostu starší 15 let, a to prostřednictvím webového formuláře na stránkách www.hejbnimostem.cz (formulář bude funkční od 1. 1. do 15. 2. 2025). Zastupitelstvo schválilo v rámci rozpočtu na rok 2025 zvýšení peněz na participaci (jak celkového rozpočtu participace, tak maximální výše rozpočtu na jeden projekt). Více informací o Hejbni Mostem najdete na www.hejbnimostem.cz.