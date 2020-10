Mateřinky v Mostě zůstávají otevřené

Město Most zatím neuvažuje o plošném uzavření všech mateřských škol, jejichž je zřizovatelem. V současné době se aktuální využití kapacity v mateřských školách pohybuje od 30 % do 50 %. Rodiče předškolních dětí se na toto zařízení spoléhají a případné uzavření by pro ně představovalo obtížně řešitelný problém.

„Situaci vyhodnocujeme každý den a jsme ve spojení jak s Krajskou hygienickou stanicí Ústeckého kraje, tak s krizovým štábem Ústeckého kraje. Ve všech mateřských školách je každý den prováděn důkladný ranní filtr a zpřísněná opatření se týkají také všech jejich zaměstnanců. V polovině října jsme ze státních hmotných rezerv všem školám i školským zařízením na území města předali respirátory FFP2. Pro plošné uzavření všech mateřských škol, jejichž jsme zřizovatelem, jsme se zatím nerozhodli. Podobně postupují i ostatní města v našem kraji,“ informuje primátor města Mostu Jan Paparega.

V případě, že by město dospělo k rozhodnutí uzavřít všechny mateřské školy, musí dle platných nařízení v souvislosti s vyhlášeným nouzovým stavem vybrat jedno pracoviště, které bude k dispozici zaměstnancům v „1 linii“.

Mateřské školy

Uzavření mateřských škol v Mostě v souvislosti s onemocněním covid-19 (informace zde dle situace aktualizujeme):

Po jednání s Krajskou hygienickou stanicí jsou uzavřeny:

od 19. 10. – 28. 10. 2020 uzavření odloučeného pracoviště K. J. Erbena 587 (MŠ Lidická)

od 26. 10. – 2. 11. 2020 uzavření odloučeného pracoviště J. Kříže 847 (MŠ Lidická)

od 26. 10. obnovení provozu odloučeného pracoviště Albrechtická 414 (MŠ Lidická)

od 26. 10. obnovení provozu (pouze denní provoz) odloučeného pracoviště F. Kmocha 1820 (MŠ Lidická)

Důvodem uzavření je nařízená karanténa dětí a zaměstnanců školy. Děti musejí být v této době v karanténě. Žádost o ošetřovné při péči o dítě z důvodu uzavření školského zařízení nařízené Krajskou hygienickou stanicí lze stáhnout na webu České správy sociálního zabezpečení. Potvrzení o uzavření organizace Vám dá pediatr Vašeho dítěte.

Základní školy od 14. 10. 2020 město Most uzavřelo všechny.

Otevřená bude pouze škola pro žáky vybraných profesí

Vláda České republiky vydala nová opatření v souvislosti s nepříznivou epidemiologickou situací ohledně onemocnění covid-19. Od středy 14. října 2020 do 1. listopadu 2020 je zrušena výuka ve všech základních školách zřizovaných městem Most. Fungovat nebudou družiny, školní jídelny, kluby ani zájmové kroužky. Mateřských školek se toto opatření prozatím netýká.

Stravování ve školní jídelně bude pro školáky základních škol nadále poskytováno.

Provoz školních jídelen není zakázán, ale musí se řídit pravidly pro provoz stravovacích služeb, jak uvádí usnesení vlády ČR o přijetí krizového opatření. Především se jedná o rozestupy 1,5 metru mezi jednotlivými stoly, maximální počet osob u jednoho stolu je omezen na 4 osoby (jedná-li se o dlouhý stůl, lze u něj usadit více osob, ale mezi skupinkami osob musí být rozestup minimálně 2 metry) a současně nemůže být ve školní jídelně více osob, než je míst k sezení (jinými slovy není možné, aby čekali žáci v řadě v jídelně na to, dokud se neuvolní místo u stolu).