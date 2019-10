Město Most se připojí ke Dni turistických informačních center

Oslavte s námi ve čtvrtek 24. října Den turistických informačních center ČR pořádaný v rámci Světového dne pro rozvoj informací. Ke kampani se připojí i město Most se svým „íčkem“.

V Turistickém informačním centru Most zhlédnou návštěvníci dva filmy – Chrám z popela zdvižený, který je věnovaný světově proslulému kostelu Nanebevzetí Panny Marie v Mostě, a film Perly českých měst – Most, dokument o dávné historii i současnosti města. První promítání se uskuteční od 10 hodin, následovat bude každou celou hodinu, poslední produkce začne v 16 hodin. Všem, kteří v ten den dorazí do mosteckého „íčka“ na promítání, bude zdarma nabídnuta káva nebo čaj, odnést si budou moci drobné předměty a děti balónky.

Akce je pořádána ve spolupráci s Asociací turistických informačních center České republiky a aktuálně je do akce přihlášeno s různorodou nabídkou 172 informačních center z celé ČR. Asociace si tak také připomene 25 let své existence.