Město Most vybuduje památník horníkům

Město Most uvažuje o vybudování památníku horníkům, který v Mostě dosud schází. Věnován by měl být horníkům a hornictví obecně a obsahovat by měl i pietní složku pojící se k důlním neštěstím v regionu. Monumentální dílo, které by mělo splňovat požadavky moderního umění a nemělo by být tedy příliš realistické a popisné, by mělo být zasazeno do centra města. Pro jeho budoucí umístění byla vytipována čtyři místa v centru, dvě nedaleko Repre a dvě poblíž divadla. Podle předpokladu by architektonicko-výtvarná soutěž o návrh pomníku mohla být vyhlášena koncem letošního roku a odhalení by se mohlo uskutečnit v roce 2021, kdy uplyne 40 let od důlního neštěstí v dole Pluto a kdy se v Mostě bude v rámci Mostecké slavnosti konat celorepublikové setkání hornických měst a obcí.

Co se týče ceny díla, na architektonickou soutěž vyčlenilo město zhruba tři sta tisíc korun, na dílo samotné pak hodlá radnice vynaložit v rámci rozpočtu na příští rok přibližně dva miliony korun.

Mostečtí pamětníci si jistě vybaví památník v parku Střed věnovaný horníkům, kteří padli ve 2. světové válce (na úvodní fotografii). Na žulovém soklu složeném ze tří částí byl nápis „Věčná paměť hornickým hrdinům umučeným v letech 1938 – 1945 / Zdař bůh“. Na soklu původně stála nadživotní bronzová figura horníka držícího žerď sklopeného praporu. Bronzová socha horníka byla kvůli četným pokusům o krádež, ale také značné poškození, deponována ve skladu technických služeb.