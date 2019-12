Město podepsalo memorandum týkající se území jezera Most

Město Most a Palivový kombinát Ústí, státní podnik uzavřely memorandum o spolupráci, a to za účelem spolupráce při majetkoprávním vypořádání zájmového území jezera Most.

Na mosteckém magistrátu ho podepsali primátor města Mostu Jan Paparega a ředitel Palivového kombinátu Ústí, s. p. Petr Lenc (viz foto).

Jedná se o zásadní dokument pro spolupráci mezi městem Most a Palivovým kombinátem Ústí, na němž obě strany dlouhodobě pracovaly. Podstatou memoranda je dohoda o spolupráci při přípravě a následné realizaci majetkoprávního vypořádání nemovitého majetku v zájmovém území jezera Most.