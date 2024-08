Město podpoří autistické děti

V Mostě dosud chyběla speciální služba, které by mohly využít rodiny s dětmi s poruchou autistického spektra. To se změnilo až po aktivním a dlouhém vyjednávání města s krajským úřadem a ve spolupráci se spolkem Mosťáček.cz, který od ledna letošního roku provozuje Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi s poruchou autistického spektra. V rámci kraje se jedná o ojedinělou službu, na její fungování nyní částkou 150 000 Kč přispělo i město Most.

Součástí služby, o niž je velký zájem, neboť se do ní oproti původním předpokladům zapojilo 32 rodin místo původně předpokládaných 15, je poradenství, nácvik rodičovských kompetencí a také nácvik dovedností samotných dětí s poruchou autistického spektra. Ten zahrnuje například nácvik komunikace, sociálních dovedností i běžných činností. Služba je poskytována jak v ambulantní, tak v terénní formě, tedy přímo v domácnosti dané rodiny. Poskytnutá dotace ve výši 150 000 Kč bude použita zejména na pokrytí provozních nákladů. Služba je zároveň zapojena do Základní sítě sociálních služeb Ústeckého kraje pro období 2022-2022. Rodinám s dětmi s poruchami autistického spektra se v Mosťáčku.cz věnuje sociální pracovník a speciální pedagog. Město také podporuje spolek v získání evropského grantu na rozjezd denního a týdenního stacionáře a odlehčovací služby v pobytové formě pro osoby s poruchami autistického spektra.