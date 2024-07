Městská policie Litvínov nakupuje radary na měření rychlosti vozidel

Rada města schválila zadávací dokumentaci k veřejné zakázce na akci „Pořízení stacionárních radarů na měření rychlosti vozidel“.

Rozhodnutí Rady města Litvínov zdůvodnila starostka Kamila Bláhová: „V průběhu roku 2023 provedli strážníci městské policie celkem 66 hodin měření rychlosti, při kterých bylo zjištěno celkem 492 přestupků překročení nejvyšší dovolené rychlosti. Za tyto přestupky byly v loňském roce vybrány pokuty v celkové výši přesahující 320 tis. Kč. Město si proto nechalo zpracovat odbornou firmou studii mapující dodržování rychlosti v 8 různých lokalitách, zejména před litvínovskými školami, ale také u Kauflandu nebo v Záluží před Chemparkem. Výsledky studie prokázaly časté překračování maximální povolené rychlosti, a to někdy i o desítky kilometrů. Proto se rada města rozhodla vyhovět žádosti Městské policie Litvínov o zakoupení 2 radarů pro měření okamžité rychlosti a zároveň bude připravena potřebná infrastruktura v jednotlivých lokalitách tak, aby mohly být tyto radary operativně přemístěny na kterýkoli rizikových úseků. Obsahem schválené veřejné zakázky je dodávka 2 ks silničních statických radarů na měření rychlosti vozidel, dále dodávka obslužných programů a licencí pro informační systémy na zpracování výstupů z radarů. To vše včetně dopravy, zprovoznění a proškolení a zajištění příslušného servisu na dobu 4 let. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí 3 070 000,- Kč bez DPH (tj. 3 714 700,- Kč vč. DPH). Věříme, že instalací radarů dojde ke zlepšení situace v oblasti dodržování rychlosti a zvýšení bezpečnosti v lokalitách, kde budou tyto radary umístěny.“