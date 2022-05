Městská policie Most zve na ZÁBAVNÝ DEN PRO CELOU RODINU

Městská policie Most zve 22. května od 13 do 16 hodin všechny děti, rodiče, prarodiče i ostatní na „Zábavný den pro celou rodinu s Městskou policií Most“. Akce se koná na Dětském dopravním hřišti Most v ulici Zd. Fibicha. Akci moderují Vlasta Vébr a Míša Doležalová.

Na co se můžete těšit?

Ukázka techniky, vybavení a činnosti městské policie,

výstroj, výzbroj Vězeňské služby ČR, služební kynologie a dynamická ukázka zákroku příslušníků věznice,

technika, vybavení dobrovolných hasičů, ukázka práce dobrovolných hasičů s dětmi a mládeží,

trial show.

Po celou dobu budou probíhat hry a soutěže pro děti, foto koutek, jízda na ponících, taneční vystoupení nebo

školička správného pohybu.

K dispozici bude také stánek s občerstvením.

Na akci bude organizátorem pořizována foto a video dokumentace za účelem její prezentace a medializace. Organizátor neručí za děti bez doprovodu. V místě konání akce je omezená parkovací kapacita. Na akci není povolen vstup se psy.