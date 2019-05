Mezinárodní památník obětem II. světové války slavnostně zahájí novou muzejní sezonu

Mezinárodní památník obětem II. světové války v Mostě slavnostně zahájí novou muzejní sezonu v neděli 12. května 2019. Ta bude již šestou v pořadí. Slavnostní otevření nové muzejní sezony se uskuteční přesně v den, kdy si připomínáme 75. výročí prvního velkého náletu spojenců na chemický závod v Záluží u Mostu a v den, kdy v roce 2014 došlo k znovu zprovoznění expozice věnované historii II. světové války na Mostecku. Slavnostní zahájení muzejní sezony se uskuteční od 15.00 hodin.

říká Karel Otto Novák, předseda spolku Severočeský letecký archiv Most, který v Mezinárodním památníku obětem II. světové války, v budově někdejšího městského krematoria na starém hřbitově, expozici provozuje.říká dále Novák s tím, že to příchozím do muzea umožní vžít se tak trochu do role zpravodajského důstojníka bombardovacího letectva USAF.Návštěvníci nejenže se budou moci podívat, jak takové pracoviště leteckého zpravodajského důstojníka vypadalo, ale pokud si budou chtít z expozice odnést něco na památku, tak se přímo v této části mohou vyfotografovat třeba i, pokud jim to dovolí konfekční velikost, v americké letecké bundě, jež je součástí výstavy. V expozici jsou i další novinky.Spolek Severočeský letecký archiv Most vznikl v prosinci 1991. Za dobu své existence uspořádal několik výstav. V současnosti se stará o chod expozice v Mezinárodním památníku obětem II. sv. války v Mostě. Spolupracuje se skupinou zabývající se historií zajateckých a pracovních táborů z Francie a s rodinami některých holandských válečných zajatců. A právě rodinní příslušníci válečných zajatců z různých zemí Evropy jsou častými návštěvníky muzea.V expozici je kompletně zmapovaná historie II. světové války na Mostecku. Návštěvníci zde najdou nejen poznatky, fotografie a dokumenty týkající se například záboru pohraničí, ale také výstavby chemického závodu v Záluží nebo jeho bombardování, sestřelech a haváriích spojeneckých letadel, o účasti obyvatel z Mostecka v čs. zahraničním odboji na západě i na východě. Dále pak o zajateckých a pracovních táborech nebo událostech na konci války. Je zde k vidění také množství dobových artefaktů, modely letadel a válečné techniky.Expozici a památník podporuje Statutární město Most.

Otevírací doba v expozici památníku:

úterý 10 – 12 hodin a 13 – 16 hodin, čtvrtek 10 – 12 hodin a 13 – 16 hodin, neděle 13 – 16 hodin. Mimo tyto dny je potřeba se telefonicky objednat předem na tel. čísle 721 316 815. Sezona: květen – říjen.