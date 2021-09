Miliardy z OP Spravedlivá transformace znamenají příležitost pro celý Ústecký kraj

Připravovaný Operační program Spravedlivá transformace nabídne zajímavé příležitosti pro řadu subjektů, tedy podniků, vědecko-výzkumných organizací, obcí a dalších žadatelů v rámci Ústeckého kraje. Na Podnikatelském fóru se veřejnost seznámila s deseti projekty, které jsou doporučené jako strategické. Polovina alokace, tedy téměř 8 miliard korun, je ale určena pro další žadatele, kteří jsou významnou silou v regionu a napomáhají svou aktivitou k jeho rozvoji i transformaci.

„Chceme předpokládané prostředky v rámci spravedlivé transformace rozprostřít do celého území a maximálně naplnit všechny podporované oblasti, jako jsou např. podnikání, výzkum a inovace, obnova území a další. Počítáme také s tím, že Ústecký kraj podpoří finančně obce, aby si mohly připravit kvalitní projekty do operačního programu Spravedlivá transformace,“ řekla radní Iva Dvořáková.

Pro potenciálně strategické projekty, řešící zaměstnanost, sociální témata, inovace, ale také čistou mobilitu a využití území po ukončení těžby hnědého uhlí, je v rámci celé alokace určena částka 7,9 miliardy korun. Druhá polovina zamíří mezi další žadatele. Pro tyto účely budou sloužit primárně Tematické výzvy a Zastřešující projekty (Grantová schémata), které rozdělí cca 8 miliard korun. Zatímco Tematické výzvy budou řízeny centrálně z národní úrovně, Zastřešující projekty budou připraveny na úrovni regionální a jejich správcem bude Ústecký kraj, který pro tyto účely z OPST vyčlení částku minimálně 400 milionů korun.

V současné době je na pracovní úrovni k dispozici první návrh Programového dokumentu OPST, který v obecných rysech určuje hlavní podporované oblasti. Mělo by se jednat o sedm pilířů: Podnikání; Výzkum, vývoj, inovace; Nová energie; Digitální inovace; Obnova území; Oběhové hospodářství a Lidé a dovednosti.

Zastřešující projekty spravované Ústeckým krajem budou mířit primárně do oblasti Podnikání, kde se předpokládá nabídka nástrojů na podporu digitalizace ve firmách, podporu začínajících firem či již etablovaných firem, které potřebují překonat problémy spojené s jejich růstem. Své opodstatnění, ale najdou i v dalších pilířích. Významnou roli by měly sehrát například v oblasti energetiky, kde se zvažují tzv. klimatické vouchery. To je příležitost i pro příjemce z řad obcí a měst, např. v oblastech zvyšování energetické účinnosti. Plánuje se podpora přípravy projektů pro nové směry v energetice v oblasti vzniku a rozvoje energetických společenství, oběhového hospodářství apod.