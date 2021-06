Minitechnohraní už tuto sobotu

Máte doma malého technika, který rozebere hračku a snaží se přijít na kloub tomu, jak funguje? Miluje stavebnice, obdivuje roboty nebo rád kutí s dědečkem v dílně? Chcete v něm dál pěstovat a rozvíjet vztah k technice? Pak je právě pro vás a vaše dítko určeno další Minitechnohraní, které se bude konat v sobotu 19. června na zahradě domova pro seniory Astra v Barvířské ulici od 10 do 15 hodin.

Pro děti ve věku od 4 do 7 let bude připravena asi desítka stanovišť, v nichž mohou skládat stavebnice, ovládat roboty, kutit společně s babičkou nebo dědečkem z Astry, kteří se do akce s dětmi také zapojí, nebo třeba vyzkoušet vědecký pokus. Za každé absolvované stanoviště čeká dítko nejen radost ze zajímavé zábavy, ale i malá odměna. Ale to není vše. Během dne proběhne několik losování o stavebnice Lego.

Zábavný soutěžní den Minitechnohraní pořádá statutární město Most již po třetí. Do akce, která se koná v rámci projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání II a ve spolupráci s Městskou správou sociálních služeb, jsou zapojeny Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, mostecké mateřské školy, základní škola z ulice J. Arbesa a domov pro seniory Astra.

Vstup na Minitechnohraní je brankou v rohu zahrady Astra z Kabátnické ulice od parkoviště prodejny JYSK.