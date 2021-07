Mokré léto komplikuje sekání trávy

Letošní způsob léta je poněkud obtížný především pro technické služby. Ty mezibořské si musely naordinovat sobotní směnu, aby zvládly rychle rostoucí trávu. Město je už ale opět jako od lazebníka.

Časté deště, dostatek vody a teplo svědčí zeleni. Své o tom ví i v Meziboří. „Tráva roste mnohem rychleji a je hustší. Sekání je proto pomalejší a náročnější,“ říká vedoucí odboru výstavby, majetku a životního prostředí Gabriela Soukupová. Zatímco v loňském roce se během sezóny sekala tráva v celém městě jen dvakrát, letos už začíná třetí kolo. „Tráva je na některých místech ještě nízká, ale vysoko vyrostou například šťovíky. A tak musíme zase sekat. Situaci komplikuje častý déšť. Bezprostředně po dešti se hustá mokrá tráva sekat nedá,“ doplnila Gabriela Soukupová. A tak se letošní léto musí Mezibořští smířit s tím, že není tráva v celém městě neustále střižená na super krátko. Na druhou stranu je ale mnohem zelenější a šťavnatější a rozhodně nehrozí vyschlá žlutá strniště, která byla vidět v suchých a extrémně horkých měsících minulých let. „Deštivé počasí je ideální pro nově zasazené stromy a keře. Díky počasí nám neuschnul žádný nový kus a všem by se dobře dařilo. Pokud by tedy záleželo jen na počasí. Tři mladé stromky zničili vandalové. Stromky ulomili a už se nedaly zachránit. Museli jsme vysadit nové. Jeden navíc jsme umístili u lavičky u nové květinové louky,“ říká dále Gabriela Soukupová. Květinovou louku získalo město darem od skupiny Sev.en Energy. Vysazena byla v květnu a už dnes jsou první květiny k vidění. V plné kráse ale bude louka až příští léto.